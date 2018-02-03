الطقس اليوم في البحرين: بارد نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق وغبار خفيف بداية المنامة في 03 فبراير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله باردا نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق وغبار خفيف في البداية.



الرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



تحذير من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية الصغرى 11 درجة مئوية.



الرطوبة: النسبية العظمى 75 بالمئة الصغرى 25 بالمئة.







ن.ع/و.ش



بنا 0459 جمت 03/02/2018





عدد القراءات : 177 اخر تحديث : 2018/02/03 - 19 : 09 AM