سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الألمانية برلين في 2 فبراير/ بنا / قدم سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نسخة من أوراق اعتماده إلى السيد تيل كنوم نائب رئيس المراسم والتشريفات بوزارة الخارجية الألمانية.



وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والعمل على تعزيزها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه رحب السيد تيل كنوم بسعادة السفير متمنياً له التوفيق والنجاح فى مهام عمله الجديد بما يخدم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.



ع.ر/م خ



بنا 1929 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/02/03 - 02 : 12 AM