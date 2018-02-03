سمو ولي العهد يتوج الفائزين بمهرجان كأس سموه للخيل .. ويؤكد ان سباقات الخيل تراث اصيل و جزء من الهوية البحرينية المنامة في 02 فبراير/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دور نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على الحفاظ على سباقات الخيل كتراث أصيل وجزء من الهوية البحرينية العربية الخالصة ومواصلة حضورها المتميز في مملكة البحرين لما تحظى به من دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



ونوه سموه بالشباب البحريني ومحافظته على هذا التراث سيرا على نهج الآباء والأجداد وتحقيق صورة مشرفة لمملكة البحرين في رياضة الفروسية التي تعددت اليوم انشطتها .



جاء ذلك لدى حضور سموه مهرجان سباق الخيل الذي اقيم على كؤوس سمو ولي العهد وذلك عصر اليوم بنادي راشد للفروسية بمنطقة رفه بالصخير.



ولدى وصول سموه الى نادي راشد للفروسية كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من اصحاب السمو.



وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي تبذلها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن عيسى بن سلمان آل خليفة في الاعداد والتنظيم لموسم سباقات الخيل واسهامه الوافر في تأكيد هذه الرياضة ورفع الوعي بها كونها مرتبطة بالثقافة والتراث البحريني خاصة وان مملكة البحرين لها سبق الريادة في الحفاظ على الخيل العربية وما ارتبط بها من انشطة الفروسية . معربا سموه عن سروره بما شهده السباق من منافسات قوية أكدت على الاستعدادات الكبيرة لهذه السباقات التي تشهد حماس وحضور جماهيري متميز .مهنئا سموه الفائزين بكؤوس السباق .



كما حضر مهرجان كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيل سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان ال خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفة وسمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى ال خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى ال خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى ال خليفة وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.



وفي ختام السباق تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين حيث قدم سموه كاس الهيئة العليا للنادي الى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفة ، ثم قدم سموه اوكس البحرين الى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس ، كما قدم سموه كاس سمو ولي العهد للجياد العربية الى المضمر الفائز عبدالله كويتي ، وكأس سمو ولي العهد للنتاج المحلي الى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى ال خليفة ،ثم قدم سموه كاس سمو ولي العهد للجياد المستوردة الى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة .



وكان مهرجان سباق صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيل شهد عددا من الفعاليات الترفيهية والعائلية التي استقطبت جماهير كبيرة فيما اشتمل السباق على خمسة اشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :



الشوط الأول أقيم على كأس الهيئة العليا للفرسان المتمرنين لجياد الدرجة الأولى " مستورد " مسافة 1200 متر مستقيم والجائزة 2000 دينار :



الاول : كيرتن كول ملك : سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفة المضمر : عبدالله كويتي الفارس : عبدالرحيم جاسم



الثاني : شيب بارد ملك : اسطبل رمضان المضمر : جابر رمضان الفارس : احمد مكي

الثالث : اندرويد ملك : اسطبل الملاح المضمر : عبدالجليل الملاح الفارس : حسن علي



الرابع : بيتي كاش ملك : سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر :جيمس نيلور الفارس : علي سمير



الشوط الثاني أقيم على أوكس البحرين " برعاية مزرعة المزدهر " لجياد الدرجة الأولى " النتاج محلي " مسافة 1800 متر والجائزة 4300 دينار:

الاول : صابره ملك : عبدالله فوزي ناس المضمر : فوزي ناس الفارس : بريت دويل

الثاني :مرياح ملك : سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر : جيمس نيلور الفارس : بريت دويل

الثالث : عسير ملك :سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر : جيمس نيلور الفارس : جيرالد مووس

الرابع : السعيدة ملك : سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان ال خليفة المضمر : جعفر مرزوق الفارس : عبدالله فيصل



الشوط الثالث أقيم على كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء والمخصص لجياد الدرجة الأولى من خيل البحرين العربية الأصيلة " الواهو " مسافة 1400 متر والجائزة 5000 دينار :

الاول : كحيلان عافص 1675 ملك : اسطبل الوسمية المضمر :عبدالله كويتي الفارس :بريت دويل

الثاني : كحيلان عافص 1640 ملك : اسطبل سافرة المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت

الثالث : ملولشان 1627 ملك : اسطبل سافرة المضمر : ألن سميث الفارس : ريتشارد اوليفر

الرابع : الجلابي 1544 ملك : حمد المريسي المضمر : يوسف طاهر الفارس :لوك مورس



الشوط الرابع يقام على كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمخصص لجياد الدرجة الأولى " النتاج محلي " مسافة 2000 متر والجائزة 15000 دينار :

الاول : برايت سايد اوف لايف ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت

الثاني : مليار ملك : سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة

المضمر : جيمس نيلور الفارس : جيرالد مووس

الثالث : نيوز بريكر ملك : إسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : ادري دي فريس

الرابع : رتورت ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : ريتشارد أوليفر





الشوط الخامس والأخير أقيم على كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمخصص لجياد الدرجة الأولى " مستورد " مسافة 2000 متر والجائزة 15000 دينار :

الاول : شوغن ملك : اسطبل العاديات ريسنغ المضمر : الن سميث الفارس : فرانكي ديتوري

الثاني : ثور كهيل ستار ملك : إسطبل العاديات ريسنغ المضمر : الن سميث الفارس : أندرو إيليوت

الثالث : ليد باك روميو ملك : أسطبل العاديات ريسنغ المضمر : الن سميث الفارس : أندري أتزيني

الرابع : فيل دو سول ملك : عبدالله فوزي ناس المضمر : فوزي ناس الفارس : حسين مكي









ع.ر/س.ي



بنا 1546 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/02/03 - 38 : 03 AM