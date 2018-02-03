الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: بارد نسبيا مع تصاعد التربة في بعض المناطق المنامة في 2 فبراير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد السبت سيكون بمشيئة الله بارد نسبيا مع تصاعد التربة في بعض المناطق وغبار خفيف في البداية.



الرياح : شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا



وحذرت الارصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمي 21 درجة مئوية .. والصغرى 11 درجة مئوية.





م خ



بنا 1540 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 125 اخر تحديث : 2018/02/02 - 46 : 06 PM