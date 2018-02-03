الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: بارد نسبيا مع تصاعد التربة في بعض المناطق

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2018/02/02 - 45 : 06 PM
المنامة في 2 فبراير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد السبت سيكون بمشيئة الله بارد نسبيا مع تصاعد التربة في بعض المناطق وغبار خفيف في البداية.
الرياح : شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا
وحذرت الارصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمي 21 درجة مئوية .. والصغرى 11 درجة مئوية.
م خ
بنا 1540 جمت 02/02/2018
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اخر تحديث : 2018/02/02 - 46 : 06 PM