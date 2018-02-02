سمو ولي العهد يعزي عائلة البوعينين المنامة في 2 فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة الى أبناء وعائلة البوعينين وذلك بوفاة والدهم السيد حسن بن احمد بن يوسف البوعينين رحمه الله.



عبر سمو ولي العهد فيها عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.







ح ب/م.ح.



بنا 1103 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/02/02 - 09 : 02 PM