سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي المنامة في 2 فبراير/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بمناسبة زيارته الأخيرة للمملكة،



هذا نصها :-



صاحب السمو الملكي الأمير/ خليفة بن سلمان ال خليفة حفظه الله

رئيس مجلس الوزراء

مملكة البحرين الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



نهديكم أطيب وأجمل الأمنيات ونعرب لسموكم الكريم عن صادق مشاعرنا وعظيم إمتناننا على حسن الضيافة وحفاوة الإستقبال أثناء الزيارة الرسمية التي أسعدت بالقيام بها لبلدكم الشقيق، مما يدل على عمق الروابط الأسرية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموكم موفور الصحة والعافية ولشعبكم الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه.



مع أطيب التمنيات ،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــــــــــــر الدفـــــــــــــــــاع

ناصر صباح الأحمد الصباح





ح ب/م.ح.



بنا 1056 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/02/02 - 59 : 01 PM