سفير البحرين يسلم نسخة من اوراق اعتماده الى نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية الياباني كسفير للمملكة لدى اليابان طوكيو في 2 فبراير/ بنا / قدم سعادة السفير أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى اليابان، نسخه من اوراق اعتماده لسعادة السيد تاكيو أكيبا نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية بمكتبه بديوان وزارة خارجية اليابان كسفير للمملكة لدى اليابان.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وترسيخها، بالإضافة الى مناقشة السبل اللازمة لتطوير التعاون القائم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



كما أكد سعادة السفير احمد محمد الدوسري بأن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين هي الركيزة الاساسية للتعاون القائم بينهما معرباً عن تطلعه لمواصلتها و تنميتها نحو آفاق ارحب.



من جانبه رحب السيد تاكيو أكيبا نائب الوزير للشئون الخارجية بسعادة السفير متمنيا له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.



ح ب/م.ح.



بنا 1039 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/02/02 - 41 : 03 PM