عاهل البلاد المفدى يعزي عائلة البوعينين المنامة في 2 فبراير / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة الى أبناء وعائلة البوعينين وذلك بوفاة والدهم السيد حسن بن احمد بن يوسف البوعينين رحمه الله.



وقد أعرب جلالته أيده الله في برقيته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.





ح ب/م.ح.



بنا 1019 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/02/02 - 21 : 01 PM