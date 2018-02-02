مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 2 فبراير /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الجمعة بأهم الاخبار، والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية.

وفيما يلي أبرز العناوين:



عاهل البلاد المفدى يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية.



عاهل البلاد المفدى يصل إلى المملكة العربية السعودية لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.



جلالة الملك المفدى يحضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض.



جلالة الملك: جهود ومبادرات خادم الحرمين جنبت المنطقة الكثير من الأخطار.



جلالة الملك المفدى يحضر مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين.



جلالة الملك المفدى يعود إلى أرض الوطن.



القيادة الحكيمة تبعث ببرقيات تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك تايلاند ورئيس وزرائه. ‎



خلال استقباله السفير أساكو .. الشيخ خالد بن عبد الله: التجربة التنموية اليابانية نموذج رائد يستحق الاسترشاد به.



الاتحاد الحر يبعث برقية إلى سمو الأميرة سبيكة بمناسبة يوم المرأة العربية.



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحصل على الشهادة المحدّثة لنظام الجودة الايزو 9001.



رئيس المجلس الأعلى للصحة يرعى المنتدى الكوري -البحريني الأول للرعاية الصحية.



رئيس الأمن العام يشهد تخريج ست دورات تدريبية بقيادة خفر السواحل.



نائب رئيس الأمن العام يطلع على استعداد "الدفاع المدني" وجاهزيته لمواجهة الحالات الطارئة.



تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. محافظ العاصمة يزور سوق سترة المركزي لمتابعة خطة صيانته وتطويره.



الشيخة مي: الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل البحرين وتقدّمها الحضاري.



المرور تنظم حملة توعية بخصوص "المواقف الصحيحة".



القائد العام يقوم بزيارة تفقدية إلى عدد من وحدات قوة الدفاع.



معالي نائب وزير الداخلية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله.



البحرين تدعو إلى استثمار الأجواء الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.



هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تنظم لقاءً للاطلاع على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.



الأشغال تعلن عن غلق الملف المؤدي من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى شارع ولي العهد.



الأشغال تعلن عن غلق مسارين على شارع ولي العهد بالرفاع.



القيادة العامة تعلن عن تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية ابتداءً من اليوم.



لجنة التربية الخاصة بوزارة التربية تتابع دعم طلبة الاحتياجات الخاصة.



الأشغال: الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في الزنج 358.



وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية يشارك في الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية.



وزير شئون الكهرباء والماء يفتتح الملتقى الأممي المتقدم لإحتراف ممارسات المسؤولية المجتمعية.



تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية..مدرسة تدريب الحراسات تعقد دورة تأهيلية لحراس أمن الشركات والفنادق.



معالي الشيخ راشد بن خليفة يفتتح (سوق البسطة) في قرية جرافيتي.



وزيرة الصحة تدشن أسبوع الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان.



وفاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.



الأمين العام لجامعة الدول العربية: العرب يسعون لتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام.



وزير الخارجية المصري يبحث مع المفوض العام لوكالة (الأونروا) مستجدات الاوضاع في فلسطين.



قوات الجيش اليمني تحبط هجمات لميليشيا الحوثي الموالية لإيران.



10.7 ملايين دينار قيمة التداولات في بورصة البحرين.



البحرين تشارك بثماني ألعاب ووفد يضم 106 رياضيين.



قيادة التحالف من عدن: نعمل على الحفاظ على كيان الدولة اليمنية.







خ.أ



بنا 0147 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/02/02 - 03 : 05 AM