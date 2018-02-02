الطقس في مملكة البحرين اليوم: بارد نسبياً مع بعض السحب

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2018/02/02 - 02 : 05 AM
المنامة في 2 فبراير/ بنا/ أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً مع بعض السحب، وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.
وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية .. والصغرى 15 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 30%.
شروق الشمس 6:25 صباحا غروب الشمس 5:17 مساءا.
خ.أ
بنا 0139 جمت 02/02/2018
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اخر تحديث : 2018/02/02 - 02 : 05 AM