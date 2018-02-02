الطقس في مملكة البحرين اليوم: بارد نسبياً مع بعض السحب

المنامة في 2 فبراير/ بنا/ أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً مع بعض السحب، وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية .. والصغرى 15 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 30%.



شروق الشمس 6:25 صباحا غروب الشمس 5:17 مساءا.





خ.أ



بنا 0139 جمت 02/02/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/02/02 - 02 : 05 AM