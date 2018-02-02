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الطقس في مملكة البحرين اليوم: بارد نسبياً مع بعض السحب
2018/02/02 - 02 : 05 AM

المنامة في 2 فبراير/ بنا/ أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً مع بعض السحب، وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية .. والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 30%.

شروق الشمس 6:25 صباحا غروب الشمس 5:17 مساءا.


خ.أ

بنا 0139 جمت 02/02/2018


عدد القراءات : 99         اخر تحديث : 2018/02/02 - 02 : 05 AM
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