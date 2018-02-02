سمو ولي العهد يبعث برقيتي تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

المنامة في أول فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، داعيا سموه المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.



ن.ع/م خ



بنا 2108 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/02/02 - 12 : 12 AM