سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي

المنامة في 01 فبراير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن أحر تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.



ن.ع/م خ



بنا 2058 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/02/02 - 08 : 12 AM