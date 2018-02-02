عاهل البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين

المنامة في أول فبراير/بنا/ بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ، أعرب جلالته فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



ن.ع/م خ



بنا 2050 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/02/01 - 58 : 11 PM