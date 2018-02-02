جلالة الملك المفدى يعود إلى أرض الوطن المنامة في أول فبراير/ بنا / عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن هذا اليوم بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية حضر خلالها الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.



وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وكان جلالة الملك المفدى قد غادر مدينة الرياض في وقت سابق اليوم ، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وكبار المسؤولين و سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقد بعث صاحب الجلالة لدى مغادرته برقية شكر وتقدير الى أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فيما يلي نصها:



يطيب لنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد المشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أن نعرب عن بالغ شكرنا وعميق تقديرنا لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الشقيق على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة بالغة جسدت عمق العلاقات المتميزة والأواصر الأخوية الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.



معربين عن بالغ سعادتنا لمشاركتنا في هذا المهرجان الكبير الذي يجسد الجوانب الثقافية والتراثية بالمملكة العربية السعودية، وما تتسم به من عراقة وتميز ، وما له من دلالات مهمة في إبراز الإسهامات الرائدة للمملكة العربية السعودية في تقدّم الحضارة العربية الأصيلة.



سائلين الباري عز وجل أن يحفظكم ويمتعكم بوافر الصحة والعافية ، متمنين للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من الرفعة والازدهار والرقي ودوام الرخاء والأمن والاستقرار.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



أخوكم



حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



ن.ع/م خ



بنا 1558 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 112 اخر تحديث : 2018/02/01 - 13 : 11 PM