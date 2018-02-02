وزير شئون الكهرباء والماء يفتتح الملتقى الأممي المتقدم لإحتراف ممارسات المسؤولية المجتمعية المنامة في أول فبراير/ بنا / تحت رعاية الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء افتتح الحفل الرسمي لفعاليات الملتقى الأممي المتقدم لاحتراف ممارسات المسؤولية المجتمعية الذي تنظمه الشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية بالشراكة مع برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية وذلك مساء أمس بفندق الشيراتون، وبحضور كبار المسئولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وشخصيات رفيعة المستوى وبمشاركة اكثر من 80 مشاركاً من دول مجلس التعاون والدول العربية.

ويهدف هذا الملتقى إلى إعداد محترفين في مجالات المسؤولية المجتمعية عبر اكساب المشاركين مهارات ومعارف عديدة، ومحاور الملتقى ستتمثل في عدة محطات رئيسة سيتم تسليط الضوء من خلالها على أبعاد المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر ، والشراكة المجتمعية، والحوكمة الرشيدة عبر تطبيقات المسؤولية المجتمعية، وتصميم المبادرات المجتمعية.

وقد ألقى الوزير ميرزا كلمة رئيسية في حفل الافتتاح أشاد فيها بدور الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في تدشين برنامج دولي تدريبي لمنح الشهادة الدولية الاحترافية لسفراء الشراكة المجتمعية، كما تقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الشبكة وتدشينها لأعمال الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وقال الوزير بأن ذلك سيكون بالتأكيد رافداً مهماً لدعم ممارسات المسؤولية المجتمعية وفق المعايير العالمية في المنطقة العربية وفي خارجها.

وقد قام الوزير ميرزا بتكريم سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز البحرين، حيث تم منحها جائزة شخصية العام للمسؤولية المجتمعية عن انجازاتها المتعددة في مجالات ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية في مملكة البحرين خلال عام 2017 ، وكذلك تم تكريم عدد من الشخصيات الرفيعة عن انجازاتهم المجتمعية المتميزة في بلدانهم في مجال المسئولية الاجتماعية.

كما اشتمل حفل الافتتاح ايضاً على كلمة للبروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية أكد فيها على أن هذا الملتقى العلمي رفيع المستوى سيشهد إعداد سفراء أمميون في مجال الشراكة المجتمعية عبر إدخالهم في برنامج تدريبي بمعايير برامج الأمم المتحدة لبناء القدرات المهنية، كما سيتم تدشين برنامج دولي تدريبي بعنوان" الشهادة الدولية الاحترافية لسفراء الشراكة المجتمعية" بالتعاون مع برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام حفل الافتتاح تقدم البروفيسور عبدالغفار عنه ونيابة عن جميع اعضاء ومنتسبي الشبكة الاقليمية للمسئولية الاجتماعية بخالص الشكر والتقدير لوزير شئون الكهرباء والماء على رعايته لهذا الملتقى العلمي الهام، وقال بأن الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ستدشن أنشطتها لهذا العام والذي يحمل شعار "عام الشراكة المجتمعية"، كما سيتم تدشين أنشطة الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية وذلك بمناسبة احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

الجدير بالذكر أن الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤسسة دولية مهنية غير هادفة للربح، ولها فروع ومكاتب ومقار وشراكات مهنية في العديد من الدول العربية والعالمية.





م خ



بنا 1537 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 122 اخر تحديث : 2018/02/01 - 10 : 07 PM