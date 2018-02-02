تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية..مدرسة تدريب الحراسات تعقد دورة تأهيلية لحراس أمن الشركات والفنادق المنامة في أول فبراير/ بنا / تحت رعاية العميد وحيد جمعة الدوي مدير عام الإدارة العامة للحراسات أنهت مدرسة تدريب الحراسات الخاصة بالإدارة العامة للحراسات ، دورتها التأهيلية 101 والتي شارك فيها عدد من حراس أمن الشركات الخاصة والفنادق ، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية القائمة على التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ومختلف المؤسسات.

وقد تلقى المشاركون في الدورة ، محاضرات نظرية وتطبيقية في العديد من المجالات، منها دور ومسئوليات حارس الأمن وكيفية حراسة المنشآت العامة والخاصة والمستشفيات والمجمعات التجارية والبنوك، والعناية بالعملاء, وإجراءات التفتيش والاتصالات وإعداد التقارير ، كما أجرى المشاركون تمرينات عملية بالتعاون مع مدرسة تدريب الدفاع المدني ، تمثلت في إخلاء المباني عند وقوع الحرائق وكيفية إخمادها والدور الذي يقوم به حارس الأمن عند وجود مصابين والطرق الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية .

كما تلقى المشاركون بالدورة محاضرات عن قانون المرور وكيفية التعامل مع العملاء بمواقع العمل ، من قبل محاضرين من إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، وكذلك محاضرات عن كيفية الوقاية من الجريمة من قبل محاضرين من إدارة الوقاية من الجريمة وتمثلت المحاضرة عن دور حارس الأمن في التعامل مع الأطفال في المدارس والروضات.

وفي ختام الحفل الذي أقيم في نهاية الدورة، قام مدير عام الإدارة العامة للحراسات بتكريم المتدربين ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .





م خ



بنا 1516 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/02/01 - 11 : 07 PM