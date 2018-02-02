معالي الشيخ راشد بن خليفة يفتتح "سوق البسطة" في قرية جرافيتي المنامة في أول فبراير/ بنا / افتتح معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة اليوم فعاليات سوق البسطة 2018 في قرية "جرافيتي" بالمحافظة الجنوبية، بحضور عدد من المسئولين في المملكة.



وقام معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بجولة في أرجاء سوق البسطة، حيث أثني على فكرة السوق وما تجسده من تفعيل لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في إتاحة المزيد من الفرص التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكفل لها النمو والتطور للاسهام بدورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في المملكة.



وأكد معاليه نجاح "سوق البسطة" في تكريس مكانته المتميزة خلال الأعوام الماضية كأحد أبرز الفعاليات الهادفة لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة عبر ما توفره السوق من أجواء وبرامج ترفيهية بنكهة تراثية تجمع مختلف ألوان الفنون الشعبية التراثية الأصيلة وتسهم في استقطاب مختلف شرائح المجتمع البحريني والخليجي.

واشاد معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بجهود اللجنة المنظمة لـ"سوق البسطة"، وحرصهم على إبراز الصورة الحضارية التي تتمتع بها مملكة البحرين من خلال التصاميم التراثية للسوق وفعالياته المختلفة، منوها كذلك بمشاركة "جرافيتي فيلج" في استضافة فعاليات سوق البسطة لهذا العام تفعيلا لمبادئ الشراكة المجتمعية ومساهمة في تنشيط حركة التجارة واستقطاب السياح بما يعود بالنفع على مسيرة التنمية الاقتصادية ككل.



وفي ختام جولته عبر معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة عن خالص تمنياته للقائمين على سوق البسطة بدوام النجاح والتوفيق.



من جهتها عبرت اللجنة المنظمة لسوق البسطة عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة على رعايته ومشاركته في افتتاح السوق، إيذانا بإنطلاق فعالياته وبرامجه التي تهدف لدعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية الاقتصادية.



م خ



بنا 1500 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 151 اخر تحديث : 2018/02/01 - 21 : 09 PM