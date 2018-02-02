جلالة الملك المفدى يحضر مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين المنامة في أول فبراير/ بنا / حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مأدبة الغداء، التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، تكريماً لضيوف المملكة العربية السعودية بمناسبة حضورهم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.



وفي نهاية الحفل ودع صاحب الجلالة، أخاه خادم الحرمين الشريفين، معرباً جلالته عن شكره وتقديره على دعوته الكريمة لجلالته لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للابل وعلى كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال.













ن.ع/م خ



بنا 1453 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2018/02/01 - 51 : 09 PM