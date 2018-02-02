وزيرة الصحة تدشن أسبوع الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان المنامة في 01 فبراير/ بنا / تحت شعار ( 40 % وقاية % 40 شفاء ) دشنت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح اليوم الخميس الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجامعة الخليج العربي، إيذانا ببدء الفعاليات التوعوية التي تعقد سنويا في كافة دول مجلس التعاون خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير بتنظيم من جمعية البحرين لمكافحة السرطان وبالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي لمكافحة السرطان.



وتأتي هذه الفعاليات لتؤكد على الحقائق العلمية والدراسات التي أشارت إلى أن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها بإتباع الانماط الصحية، في حين أن 40% الأخرى يمكن شفاؤها إذا تم تشخيصها مبكراً وخضعت للعلاج المناسب في حينه، واعتبار تثقيف المجتمع بعوامل الأخطار المؤدية للإصابة بمرض السرطان أحد الركائز الجوهرية التي تعتمد عليها برامج المكافحة من السرطان.



ورحبت وزيرة الصحة بالحضور من دول الخليج والمشاركين في الحفل، معربة عن شكرها للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لمكافحة هذا المرض العضال.



وتوجهت الوزيرة "الصالح" في كلمتها في الإفتتاح بالشكر لكل من يسعى ويبذل جهودا لمساعدة مرضى السرطان، والمشاركة الفعالة من جانب الجمعيات الأهلية الخليجية العاملة في مجال مكافحة هذا المرض.



وأشادت بدور السياسات والإستراتيجيات الصحية الخليجية الموحدة التي تحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقها وتعزيزها في ظل التوجيهات والرؤى للحكومة التي تضع ضمن أولوياتها تفعيل السبل الممكنة لمكافحة الأمراض غير السارية ونشر الوعي الصحي المطلوب حول سبل الوقاية الممكنة وتجنب العوامل والأخطار المؤدية للإصابة، إلى جانب التأكيد على أهمية التشخيص المبكر والإلتزام بتفعيل الخطط والبرامج الوطنية المشتركة لمكافحة السرطان بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، بما يصب في صالح الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع الخليجي من المواطنين والمقيمين.



وبينت أن هذه الجهود تأتي لرفع المستوى الصحي بدول الخليج حول الكشف المبكر عن السرطانات وأهميته في خلق المزيد من فرص الشفاء والتعافي من المرض ليركز على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وذلك من خلال متابعة آخر التطورات الإقليمية والعالمية ورصد ومتابعة المستجدات وأحدث البحوث والدراسات العلمية الصادرة في مجال مرض السرطان.



وأكد الدكتور عبدالرحمن إبراهيم فخرو رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لمكافحة السرطان أن تنظيم الحملة الخليجية للتوعية بأمراض السرطان ستستمر إلى أن يتم تحقيق طموحات الجمعيات الخليجية في مهمتها التوعوية بخلق مجتمع واع بمخاطر الأمراض السرطانية.



وأشار "فخرو" إلى أن جمعية البحرين لمكافحة السرطان ومنذ بداية تأسيسها من حوالي ثلاثين عاماً استطاعت وبالتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في تأسيس الإتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، الذي حقق الكثير من الإنجازات في مجال التوعية حول أمراض السرطانات وما كان هذا أن يتم بدون مساندة وتشجيع من مكتب وزارء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لولا دعمه المضطرد لما حقق هذه الإنجازات، مبينا دور جمعية البحرين لمكافحة السرطان في توجيه الرسائل للمصابين بهذا المرض على أهمية التعايش مع المرض والشراكة المجتمعية للتغلب عليه ومكافحته.



وقال الدكتور خالد أحمد الصالح الأمين العام للإتحاد الخليجي لمكافحة السرطان إلى إدراك جميع المهتمين في مجال السرطان بالتوعية من مخاطر المرض والتوعية عن الكشف المبكر وإيجاد وسائل التقصي التي تحقق نجاحات تزيد عما يحققه العلاج، الأمر الذي دعا جميع القائمين على هذه البرامج التركيز على برامج التوعية والكشف المبكر، من أجل تخفيف أعباء مرض السرطان.



وأكد الأستاذ سليمان صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول الخليج على دعم مجلس الصحة بتوجيهات الوزراء ودعم الهيئة التنفيذية لجهود التوعية ضمن إطار الخطة الخليجية التنفيذية المحدثة لمكافحة السرطان، بالتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان والتي تمثل التوعية الصحية مرتكزا محوريا فيها.



وبين الدكتور علي سعيد الزهراني المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان بأن تثقيف المجتمع من خلال هذه الحملات، بعوامل الخطورة وتجنبها يعتبر من العوامل الأساسية لنجاح برامج مكافحة السرطان في المجتمعات الخليجية.



وأشار "الزهراني" إلى التقدم السريع في مجال الرعاية الصحية بمختلف فئاتها الأولية والثانوية والمتقدمة قد ساهم في إمكانية السيطرة على المرض وزيادة فرص الحياة، ولكن تبقى المتغيرات الجوهرية في نمط الحياة مثل التدخين وانخفاض النشاط البدني وأنماط التغذية غير الصحية، قد زادت من معدلات إرتفاع الإصابة بالسرطان خصوصا في دول مجلس التعاون، كما أشار التقرير التجمعي لمعدلات الإصابة بمرض السرطان بدول مجلس التعاون والذي سجل حوالي 165000 حالة خلال الفترة 1998 – 2012م.







زيارة جناح الأورام .. وتبرع بتوسعة وحدة أورام الأطفال بإضافة 4 أسرة





وعلى هامش تدشين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، وفي لفتة من وزيرة الصحة والجمعية، قام الحضور بزيارة أجنحة الأورام في ختام فعالية التدشين شملت أجنحة مرضى السرطان في مجمع السلمانية الطبي لوحدة عبدالله كانو لعلاج اورام الأطفال ووحدة أورام الكبار.



وجرى خلال الزيارة الالتقاء بالمرضى والاستماع لهم والتحدث عن تجاربهم، ومن ثم تم تقديم الهدايا التذكارية بمناسبة تدشين الأسبوع التوعوي لمرض السرطان. وخلال الزيارة ابدت جمعية البحرين لمكافحة السرطان رغبتها التكفل بتبرع توسعة وحدة أورام الاطفال، بزيادة 4 أسرة للوحدة.



وأكدت الجمعية على مساهمتها لإنجاح الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان لتعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من خطر الإصابة بالسرطان، وتوطيد العلاقة بين أفراد المجتمع لنشر الوعي الصحي وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية.



يذكر أن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان سوف تضم العديد من الفعاليات وسيتم إضاءة المعالم الرئيسية في المنامة باللون البنفسجي الذي يرمز إلى جميع أنواع السرطانات، كذلك ستشمل على مهرجان المشي بضاحية السيف يوم الجمعة 9 فبراير عند الساعة 4 عصراً. يذكر أن الجمعية تواصل نشاطاتها التوعوية على مدار العام من خلال تقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول السرطانات الأكثر شيوعاً في البحرين للوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس والجامعات والأندية والجمعيات وكافة الجهات الراغبة في زيادة الوعي لموظفيهم ومنتسبيهم.



ن.ع/س.ي



بنا 1429 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 153 اخر تحديث : 2018/02/01 - 39 : 05 PM