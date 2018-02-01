سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك تايلاند ورئيس وزرائه‎ المنامة في 1 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ملك مملكة تايلند عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة النبيلة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى سمو رئيس الوزراء برقية شكر مماثلة من معالي السيد برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة.



ن.ف/ع ع



بنا 1217 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/02/01 - 22 : 03 PM