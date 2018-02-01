القيادة العامة تعلن عن تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية ابتداءً من اليوم المنامة في 01 فبراير/ بنا / أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأنه سيجرى ابتداءً من اليوم تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية ولغاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من فبراير الجاري، في منطقة ميادين الرماية لقوة دفاع البحرين في المنطقة الجنوبية الغربية والسواحل الغربية وذلك من منطقة العقيلة حتى رأس البر وإلى مسافة (5 كيلومتر) داخل البحر من سواحل المنطقة المذكورة.



ودعت القيادة ممن يهمهم الأمر تجنّب منطقة الرماية المذكورة أعلاه حفاظًا على سلامتهم.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1151 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/02/01 - 01 : 03 PM