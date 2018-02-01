لجنة التربية الخاصة بوزارة التربية تتابع دعم طلبة الاحتياجات الخاصة المنامة في 01 فبراير/ بنا / ترأس الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج اجتماع لجنة التربية الخاصة، والذي خصص لمتابعة عملية دعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في هذا المجال، إلى جانب استعراض المشاريع التربوية المقترحة لرعاية فئات الإعاقة من القابلين للتعلم، وكذلك طلبة التفوق العقلي والموهبة.



ويأتي تشكيل اللجنة ترجمةً للتوجهات والسياسات المتمثلة في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، لتيسير دمجهم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية في بيئة تربوية آمنة ومناسبة لظروفهم.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1126 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/02/01 - 34 : 02 PM