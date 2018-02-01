الأشغال : الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في الزنج 358 المنامة في 01 فبراير/ بنا / صرحت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة اسماء جاسم مراد بأن الوزارة قد انتهت من انشاء مشروع شبكة الصرف الصحي في الزنج مجمع 358 حيث تم توصيل 108 منزلاً بخدمة الصرف الصحي.



وذكرت مراد بأن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظة العاصمة، سعياً منها لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الاولويات الوطنية في تلك المنطقة.

وأضافت الوكيل المساعد للصرف الصحي بأن المشروع أشتمل على انشاء 1.228 كم من الخطوط الرئيسية و792 متراً من الخطوط الفرعية، و151 غرفة تفتيش وتوصيل 108 منزلاً بخدمة الصرف الصحي.



وأشارت مراد إلى أن الوزارة حريصة على متابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم.



من جانبه عبر رئيس مجلس أمانة العاصمة بالإنابة المهندس مازن العمران عن ارتياح أهالي منطقة الزنج لهذا الإنجاز مثمناً سرعته، وقال: "نشكر سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على هذا المشروع الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي منطقة الزنج بمجمع 358، ولا يخفى على أحد أهمية مشاريع الصرف الصحي كونها تتعلق بصحة المواطنين والبيئة خصوصاً في محافظة العاصمة التي تعتبر واجهة البلد، ونشكر الوزارة على هذا المشروع الذي حقق الراحة والرضا للمواطنين.



يذكر بأن المناقصة قد أرسيت على شركة عبدالهادي العفو للمقاولات بتكلفة قدرها 217.222 دينار (مائتان وسبعة عشرة الفاً ومائتان واثنان وعشرون ديناراً).







ن.ف/ع ذ



بنا 1126 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/02/01 - 35 : 02 PM