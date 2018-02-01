الأشغال تعلن عن غلق الملف المؤدي من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى شارع ولي العهد المنامة في 01 فبراير/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع ولي العهد بالرفاع تستدعي غلق الملف المؤدي من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى شارع ولي العهد و تحويل حركة المرور إلى دوار كوبري ولي العهد.



وبينت أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من اليوم في الساعة 11 مساءً ولمدة شهر، ودعت مستخدمي الطريق الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1056 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/02/01 - 02 : 02 PM