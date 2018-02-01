الأشغال تعلن عن غلق مسارين على شارع ولي العهد بالرفاع المنامة في 01 فبراير/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع ولي العهد بالرفاع تستدعي غلق مسارين وتوفير مسار للحركة المرورية للمرور المتجه غرباً بالقرب من المستشفى العسكري.



وبينت أنه سيتم العمل في الموقع المذكور أعلاه ابتداءً من اليوم في تمام الساعة 11 مساءً إلى يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير الجاري في الساعة 5 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.









أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1055 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/02/01 - 57 : 01 PM