عيادة الألم بالسلمانية تستضيف البرفسور السويسري (ERIC BUCHSER) المنامة في 1 فبراير/ بنا / استضافت عيادة طب الآلام بمجمع السلمانية الطبي البرفسور السويسري (ERIC BUCHSER) استشاري التخدير وطب الآلام والخبير في مجال العلاج التداخلي، ومجال زراعة الأجهزة بالعمود الفقري والخاصة بتخفيف الآلام.



وقد جاءت هذه الزيارة في إطار التزام وزارة الصحة، واللجنة العليا للعلاج بالخارج بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، باستضافة أفضل الكفاءات الطبية لعلاج ومعاينة المرضى داخل المملكة، وذلك بهدف توفير أفضل العلاجات الطبية للمرضى من جهة، وللتخفيف من معاناتهم من جهة أخرى.



هذا وكان برنامج زيارة الطبيب الزائر قد اشتمل على معاينة مجموعة من الحالات في مجمع السلمانية الطبي، وفي المستشفى العسكري على مدار 3 أيام متواصلة، إلى جانب تقديم محاضرة علمية للأطباء.



وخلال زيارته إلى مجمع السلمانية الطبي، قام الطبيب الزائر بمعاينة 10 من الحالات منها حالات صعبة ومزمنة، إلى جانب معاينته للحالات التي تحتاج إلى عملية زراعة الجهاز الخاص بتخفيف الآلام بمنطقة الظهر. كما قام بعقد محاضره علمية حول طب الآلام للأطباء من كافة التخصصات في مجمع السلمانية، كما تم خلالها تبادل آخر الخبرات والمستجدات العلمية حول هذا النوع من الطب.



واختتم البرفسور السويسري (ERIC BUCHSER) استشاري التخدير وطب الآلام والخبير في مجال العلاج التداخلي،ومجال زراعة الأجهزة بالعمود الفقري والخاصة بتخفيف الآلام زيارته بعقد اجتماع مع المسئولين بوزارة الصحة لتلخيص أبرز الجهود المبذولة لعلاج الحالات،إلى جانب بحث ومناقشة كيفية بدأ تطبيق برنامج زراعة الأجهزة المخصصة لتخفيف الآلام بمنطقة الظهر،تمهيدا لتدريب وتمكين الكودار الطبية بمجمع السلمانية الطبي من إجرائها بكل دقة واحترافية.



الجدير بالذكر أن تنظيم زيارة البرفسور السويسري (ERIC BUCHSER) قد جاءت بجهود ومتابعة حثيثة من اللجنة العليا للعلاج بالخارج، والتي حرصت ومنذ اطلاق برنامج الطبيب الزائر على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية حول العالم، واستثمارهم في علاج الكثير من الحالات في مملكة البحرين.



ن.ف/ع ذ



بنا 1053 جمت 01/02/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/02/01 - 57 : 01 PM