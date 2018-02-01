عاهل البلاد المفدى يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية المنامة في 01 فبراير/ بنا / غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته أرض الوطن هذا اليوم متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



رافقت جلالة الملك السلامة في الحل والترحال.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1019 جمت 01/02/2018













عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/02/01 - 21 : 03 PM