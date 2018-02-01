تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء..(البلديات) و(بتلكو) يدشنان مشروع خدمة الانترنت في المرافق العامة والسياحية

المنامة في 31 يناير/ بنا / بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر في جلسة المجلس المنعقدة يوم الأثنين الماضي، قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالشراكة مع شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بتدشين مشروع توفير خدمة الانترنت المجاني (WiFi) في المرافق السياحية والعامة كالمتنزهات والحدائق ومضامير المشي والسواحل في مختلف محافظات المملكة، وقد ترجمت كلاً من الوزارة وشركة بتلكو توجيهات سموه بالعمل فوراً على تحديد ومسح المواقع الخاضعة لإشراف الوزارة التي ستشهد انطلاق هذه الخدمة كمرحلة أولى، والتي من شأنها الاسهام في جذب المواطنين والمقيمين والزوار، ومن المؤمل بدأ تفعيل الخدمة خلال الاسابيع القادمة في بعض المواقع الحيوية والهامة مثل (منتزه الأمير خليفة ، ممشى عالي، ممشى الاستقلال، منتزه عذاري، ممشى ساحل توبلي، حديقة الأندلس وحديقة السلمانية).











وضمن التزام بتلكو بتوفير حلول اتصالات عالمية المستوى والمساعدة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ورؤية مملكة البحرين المستقبلية، قامت بتلكو بتدشين خدمة واي فاي البحرين.



لقد بدأ العمل في نشر خدمة واي فاي في عموم البلاد، والتي ستجعل من البحرين بيتا واحدا مرتبطا بخدمة الإنترنت، حيث أصبحت العديد من مواقع التغطية جاهزة للعمل ضمن هذه الخطوة الكبيرة، بما في ذلك حلبة البحرين الدولية، مجمع السيف بالمحرق، المنامة، مدينة عيسى، شارع الشباب ومجمعات أخرى. سوف تدشن مناطق أخرى خلال عام 2018 ومن ضمنها (منتزه الأمير خليفة ، ممشى عالي، ممشى الاستقلال، منتزه عذاري، ممشى ساحل توبلي، حديقة الأندلس وحديقة السلمانية).



هذا، وستكون خدمة واي فاي البحرين في متناول الجميع، لتوفر أكثر الخدمات راحة لسكان وزوار البحرين، وسيكون أي جهاز يعمل بخدمة واي فاي قادرا على الدخول إلى صفحة واي فاي البحرين والاستفادة من الخدمة حيث يمكنهم بعد ذلك استخدام خدمة واي فاي البحرين بخيارات متعددة، كما سيتم تلقائيا وصل زبائن بتلكو في خدمة الموبايل بالخدمة عند دخولهم لأي منطقة تغطية.



واعرب وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف في تصريحه عن تقدير الوزارة لتعاون شركة ( بتلكو ) على توفير هذه الخدمة في المواقع البلدية وهو ما يعكس ويترجم حسها الوطني ودعمها للمبادرات الوطنية الهادفة لتطوير المواقع الحكومية وتوفير المزيد من الخدمات فيها، مضيفا "ان توفير خدمات الانترنت في المواقع البلدية يعتبر خطوة هامة في تطوير هذه المواقع من نواحي تعظيم الاستفادة المعرفية خلال فترة ارتيادها علاوة على تشجيع زيارتها".



وأوضح "ستقوم الوزارة بالتعاون مع شركة بتلكو بوضع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر موضع التنفيذ لاستكمال مسح باقي المناطق والعمل على تغطية المرافق العامة التي تشرف عليها الوزارة".



من جانبه اشاد السيد محمد بوبشيت الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو بالتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على توفير هذه الخدمات في الاسواق والحدائق والمنتزهات ، وان الشركة تعمل بصورة فورية على وضع توجيهات سموه موضع التنفيذ بالتعاون مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تحظى لتصبح البحرين مركز الاتصالات الإقليمي الرائد والمساعدة في استقطاب الشركات والسياحة على المملكة، موقعا مهما على أجندة بتلكو.



وقد أشاد كلاً من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة بتلكو، ووزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بالتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وهو ما يعكس حرص سموه على تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.



وفي هذا الاطار اشاد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بالتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتوفير المزيد من الخدمات لرواد الاسواق والمنتزهات وهو ما يعكس حرص سموه على تطوير مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.



وأضاف "إن جهودنا الرامية لتغطية البحرين بخدمة واي فاي تظهر التزام بتلكو بتوفير حلول المدينة الذكية لتساعد البحرين في الحفاظ على موقعها الريادي في السوق العالمية. كما أن هذه المبادرة تعيد تأكيد موائمة أهداف بتلكو مع أهداف مملكة البحرين و توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتؤكد على دعمها لرؤية البحرين المستقبلية".

لقد دأبت بتلكو على وضع الإبداع في صميم استراتيجيتها، ومنذ تأسيس الشركة وهي تعمل على ربط الناس والأماكن عبر أحدث خدمات الاتصالات وتوفير تجربة من الدرجة الأولى لزبائنها.



واضاف "يعتبر هذا المشروع بالتعاون مع شئون البلديات وسيكون انطلاقة لتوفير خدمة الانترنت المجاني في المزيد من المواقع البلدية مستقبلا بما يسهم تحقيق الاهداف المشتركة".



خ.أ



بنا 2101 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/02/01 - 04 : 12 AM