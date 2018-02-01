محكمة الاستئناف العسكرية العليا تقرر 21 فبراير النطق بالحكم في قضية الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين المنامة في 31 يناير/ بنا /قررت محكمة الاستئناف العسكرية العليا حجز القضية رقم 1- ارهاب - 2017 بتهمة الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين الى جلسة 21 فبراير الحالي وذلك للمداولة والنطق بالحكم.



وقد استمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء لمرافعة النيابة العسكرية ومرافعة وكلاء المتهمين والذين تقدموا بمرافعات شفهية مطالبين المحكمة ببراءة المتهمين مما اسند اليهم في لائحة الاتهام كما تقدموا بطلب الحصول علي اجل للرد علي مذكرة النيابة العسكرية.



وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21-2-2018 وذلك للمداولة وإصدار الحكم مع منح المحامين أسبوعا واحدا لتقديم مذكرة تكميلية ردا علي مذكرة النيابة العسكرية تضاف إلى مذكرتهم الدفاعية.







ح ب/خ.أ



بنا 1930 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/01/31 - 49 : 10 PM