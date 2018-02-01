مجلس إدارة البحرين للسياحة والمعارض يعقد اجتماعه برئاسة الوزير الزياني ويعلن اعتزامه تدشين جولات سياحية برمائية المنامة في 31 يناير/ بنا/ ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الاجتماع الاول لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض لعام 2018، واستهله بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على دعمهما المستمر والسخي الهادف الى الإرتقاء بالقطاع السياحي الذي يُعد رافداً هاماً من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني.







وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث أعرب الأعضاء عن ارتياحهم للنتائج المالية الايجابية المذكورة ضمن ملخص التقرير المالي للفترة المنتهية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وأشادوا بالنمو المضطرد الذي حققته الهيئة خلال العام المنصرم.



كما أعلن المجلس إعتزامه تدشين جولات سياحية برمائية، وهي مركبات مصممة بشكل خاص لتسير على الأرض وفي الماء في الوقت ذاته مما يسهل من عملية نقل الزوار والسياح بكل سهولة ويُسر من مكان لآخر. وكذلك، شهدت المؤشرات السياحية 2016/2017 إرتفاعاً ملحوظاً في السياحة الوافدة حيث وصل عدد الزوار الى 12.7 مليون زائر، وإزدادت نسبة الرحلات الوافدة لمطار البحرين الدولي بمعدل 11.85% ، و 11.87% عن طريق جسر الملك فهد بينما جاء ميناء خليفة بن سلمان في المرتبة الثالثة بنسبة 23.2 %.



وتضمنت قائمة مشاريع هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشروع تطوير سوق المنامة، حيث تم استعراض التصورات العامة للمخطط الذي يتضمن إنشاء وتوفير مختلف المرافق والخدمات السياحي المتنوعة، بهدف إعادة إحياء السوق وتحويله لمقصد سياحي يساهم في إنعاش الحركة الإقتصادية والتجارية.



ثم اطلع المجلس على أحدث المستجدات المتعلقة بالمشاريع التطويرية الجديدة المعنية بتعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة تحتضن صناعة المعارض والمؤتمرات والحوافز بين دول المنطقة، كما تمت مناقشة أفضل السُبل المناسبة واستعراض الإمكانيات المتوفرة التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتي تصب ضمن تحقيق الرؤية الإقتصادية للمملكة لعام 2030.



وفي ختام الإجتماع عبّر المجلس عن خالص تقديره وشكره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الهيئة على جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء قطاع السياحة والمعارض مرتبة مرموقة لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.





ح ب/خ.أ



بنا 1927 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/31 - 33 : 10 PM