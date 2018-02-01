مع اضافة أحدث الأجهزة..قائد مستشفى حمد الجامعي لـ(بنا): البحرين ستشهد افتتاح أول مركز طبي متكامل على مستوى المنطقة لعلاج الأورام السرطانية المنامة في 31 يناير/ بنا/ كشف قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة أن مملكة البحرين ستشهد قريبا الحدث الطبي الفريد من نوعه مع افتتاح أول مركز طبي متكامل على مستوى المنطقة لعلاج الأورام السرطانية بمستشفى الملك حمد الجامعي، وأن المركز سيكون هو الأحدث والمتخصص في استقبال وعلاج أمراض السرطان، وعمليات زرع نخاع العظم والأنيميا المنجلية والأمراض الوراثية".











وفي حديثه الخاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) أشار عطية الله إلى "أن مستشفى الملك حمد الجامعي أبرم اتفاقية شراء جهازي (PET CT) و(Gamma Camera) مع شركة SIEMENS العالمية بقيمة 520 ألف دينار بحريني، وذلك من خلال وكيلها بالبحرين صيدلية وائل"، موضحا "أن شراء الجهازين يعتبر اضافة نوعية لقسم الطب النووي في مركز الملك حمد للأورام المزمع افتتاحه قريب"، مبينا أن هذين الجهازين يستخدمان في رصد الأورام، وتحديد أماكن تواجدها بدقة متناهية، من خلال استخدام مواد مشعة يتم حقنها بجسم المريض، مشيرا الى أن جهاز (PET CT) الجديد يستطيع رصد الأورام التي يصل قطرها إلى 2 مليمتر فقط وبالتالي يعطي نتائج دقيقة في التشخيص ويساهم في الكشف المبكر للسرطان.



وبيّن اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي "أن مركز الملك حمد للأورام سيقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ذات مستوى عالمي، مما يسهم في تقليص كلفة العلاج بالخارج لمرضى السرطان"، مؤكدا في الوقت نفسه "أن هذا المشروع الطبي المتكامل هو ترجمة واقعية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في بناء مركز طبي عالمي معتمد، يعنى بتشخيص ومعالجة المصابين بأمراض السرطان داخل مملكة البحرين بين أهلهم وذويهم ومن دون عناء السفر والكلفة العلاجية الباهظة بالخارج، ووفق أعلى المعايير العالمية والخدمة الطبية العالية على غرار المراكز العالمية المتقدمة في هذا المجال.



من بدور المالكي

خ.أ



بنا 1830 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/01/31 - 18 : 11 PM