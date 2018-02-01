برئاسة الوزير المطوع.. اجتماع اللجنة الوطنية للمعلومات يستعرض مهام اللجنة ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المنامة في 31 يناير/بنا/ ترأس سعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات ظهر اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للمعلومات بحضور أعضاء المكتب.







وفي بداية الاجتماع رحب المطوع بأعضاء المكتب، وأكد على اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بتنفيذ الأهداف التي انشأت من اجلها اللجنة الوطنية للمعلومات، خاصة من ناحية الإشراف على توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة عن مملكة البحرين ضمن قاعدة معلوماتية شاملة يمكن للمنظمات الدولية والجهات البحثية أن تستفيد منها.



وأشار المطوع إلى أن البحرين تعمل جاهدة، انطلاقا من إيمانها بأهمية دور وقيمة المعلومة، للوصول إلى مرحلة التنافسية في هذا المجال، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز صورة البحرين اقليميا ودوليا، ويخدم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.



بعدها ناقشت اللجنة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض المهام الموكلة للجنة وتحديدا ما يتعلق بمتابعة أهداف التنمية المستدامة من قبل المكتب التنفيذي، وإنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة تتضمن بيانات محدثة حول ما يتعلق بالمؤشرات والمعلومات الخاصة بمملكة البحرين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية التي تربط المملكة بالدول الأخرى.



كما تم استعراض آلية تطوير إعداد الإحصاءات الاقتصادية ومستجدات تحديث قانون الإحصاء، فضلا عن مناقشة مستجدات اعداد التقرير الوطني الطوعي للتنمية المستدامة المزمع رفعه للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وذلك في يوليو 2018 والذي سيعرض التزام مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على هيكلة التقرير وما سيحويه من معلومات وبيانات.



وخلال الاجتماع استعرضت وزارة الصحة مشروع المسح الصحي الوطني والذي سينفذ وفق آليات محددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وقد أبدت اللجنة الوطنية للمعلومات دعمها للمشروع، مؤكدة على ضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة بما يضمن صحتها ودقتها.



حضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الممثلين في كل من سعادة وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، ونائب رئيس الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من المسئولين في الجهات المعنية.





ع.ر/خ.أ



بنا 1515 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/31 - 30 : 06 PM