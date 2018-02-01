تصريحات سمو رئيس الوزراء لدى استقباله سفراء دول مجلس التعاون تنال اهتمامًا واسعًا من الصحف والمواقع الخليجية والعربية المنامة في 31 يناير/ بنا / اهتمت الصحف والمواقع الخليجية والعربية الصادرة اليوم بتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يوم أمس لدى استقبال سموه لسفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى المملكة، إذ ركزت في عناوين تغطيتها على تأكيد سموه بأن دول مجلس التعاون أسرة واحدة محورها السعودية وضرورة صيانة مسيرة مجلس التعاون.







وأشارت إلى تأكيد سموه على ثقته في حكمة قادة دول مجلس التعاون، لافتة إلى أن سموه عبر عن أمله في أن تزول الخلافات العابرة في إطار البيت الخليجي الواحد، وتأكيد سموه أن الاشقاء الخليجيين ليس لديهم بدٌ من بعض وأن الأمن والاستقرار في الخليج هو كل لا يتجزأ وأن أي ضرر يمس أي دولة يمس جميع الدول.



فعلى صعيد الصحف السعودية، فقد ركزت في تغطيتها على إشادة سموه بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في إفشال المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة وما تشكله من دور محوري في منظومة العمل الخليجي، حيث جاء عنوان صحيفة (الرياض) كالتالي: "خليفة بن سلمان: دول الخليج أسرة واحدة واقعًا وموقفًا عمادها التعاون ومحورها المملكة"، وصحيفة (عكاظ): "رئيس الوزراء البحريني: مجلس التعاون أسرة واحدة محورها السعودية"، فيما كان عنوان صحيفة "مكة" "البحرين تنوه بجهود السعودية في إفشال المؤامرات"، بينما ركزت كل من صحيفتي (الحياة)، و(الشرق الأوسط) على تأكيد سموه بأن دول مجلس التعاون أسرة واحدة والسعودية محورها.



وفي الصحف الكويتية، نوهت (الراي) إلى قول سموه "دول الخليج أسرة واحدة أمنها واستقرارها كلٌ لا يتجزّأ"، ونقلت تصريح الشيخ عزام الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة الذي حضر اللقاء، والذي أكد فيه أن سموه يعد أحد الأعمدة الخليجية وأحد الركائز المهمة لاستقرار دول المجلس، وان دعوات سموه بلم الشمل وتعزيز التعاون الخليجي لها صداها الطيب على مختلف مستويات المسؤولية الخليجي. بينما، قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عنوانها: "خليفة بن سلمان: قادة التعاون حريصون على وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات ـ دول المجلس أسرة واحدة عمادها التعاون".



من جانبها، ركزت صحيفة (الخليج) الاماراتية على تشديد سموه بضرورة صيانة مسيرة مجلس التعاون، وهو ذات الاطار الذي تناولت فيه الصحف والمواقع المصرية خبر لقاء سموه مع السفراء، حيث كان عنوان صحيفة (الأسبوع) "رئيس الوزراء البحريني يدعو لتعزيز التعاون بين دول الخليج"، أما عنوان صحيفة (اليوم السابع) المصرية فهو "رئيس وزراء البحرين: الخليج أسرة عمادها السعودية واستهدافها شر لنا جميعا"، فيما جاء عنوان موقع (صدى البلد) المصري "رئيس الوزراء البحريني يدعو لتعزيز التعاون بين دول الخليج لمواجهة التحديات".



ونشر تصريحات سموه كل من موقع: العرب اليوم، المواطن، العرب نيوز، الشارقة 24، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA)، شبكة رؤية الاخبارية، شبكة اللوتس الاخبارية، الأفق نيوز، الشرق تايمز، موقع صحيفة الندى المصرية، الخليج اليوم، عيون المملكة، المختصر، صحيفة الحوار، مانشيت، وموقع (آي نيوز) عربية، وجميعها ركز على تأكيد سموه أن دول الخليج أسرة واحدة واقعًا وموقفًا عمادها التعاون ومحورها المملكة، ودعوة سموه بضرورة تعزيز التعاون بين دول الخليج لمواجهة التحديات.









ع.ر/خ.أ



بنا 1507 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/01/31 - 15 : 06 PM