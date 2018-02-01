خلال حفل الذكرى السنوية السابعة لإطلاق برنامج (معاً).. محافظ العاصمة: دور فعال ومؤثر للبرنامج في تحقيق الاستقرار المجتمعي المنامة في 31 يناير / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان (معاً) على الدور المؤثر والفعال الذي يلعبه برنامج (معا) منذ إطلاقه نحو ترسيخ التعاون والتلاحم والتكاتف مع قوى المجتمع، وتحقيق الاستقرار في المجتمع وذلك عبر تبني جملة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي كان الأمن الاجتماعي أحد أهم أهدافها، منوهاً بالنتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت منذ إطلاق البرنامج.

جاء ذلك خلال كلمة لمعاليه في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإطلاق برنامج (معا) بحضور سعادة السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب المفتش العام وعدد من كبار الضباط والأفراد بوزارة الداخلية، حيث أعرب محافظ العاصمة عن بالغ اعتزازه بقرار الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تعيينه رئيساً للجنة مكافحة العنف والإدمان (معاً) معاهداً معاليه مواصلة الإنجازات التي حققتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي جاءت ثمرة لجهود معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة الذي وضع حجر الأساس لانطلاقة البرنامج في 2011.



وأشار محافظ العاصمة إلى وجود مجموعة من التحديات والمتغيرات المهمة التي حدثت في واقع مجتمعنا تتطلب معها إحداث نقلة نوعية على مستوى التوعية لمواجهة الظواهر السلبية الحديثة، وذلك عملاً بتوجيهات معالي وزير الداخلية ودعماً لجهود الأجهزة الأمنية الرامية إلى إيجاد كافة السبل والبرامج الهادفة التي من شأنها حماية الجيل الناشئ من آفتي العنف والإدمان، كذلك توجيه معالي الوزير لإطلاق حملات توعوية وتثقيفية موجهة لأولياء الأمور والأبناء للتوعية حول تلك المخاطر.



واستعرض المحافظ آلية تنفيذ الخطط والبرامج التي ترمي اللجنة إلى تحقيقها في المستقبل، ومن أبرزها السعي لتغطية كافة المدارس الحكومية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2017/2018، حيث ستشمل الخطة المدارس في المحافظات كافة والتي تم حصرها مسبقاً بغرض تقييم الاحتياجات وفقا للسلوكيات التي تشهدها بعض المنشآت التعليمية المدرجة في قائمة المستفيدين من تطبيق البرنامج.



بعدها ألقى مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) علي أميني كلمه بهذه المناسبة، أشار فيها إلى أن برنامج أصبح يشمل اليوم العديد من المناهج التوعوية المعتمدة والمصدقة من المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان، بجانب برامج التدريب المتخصصة في الوقاية من الجريمة التي تقدمها للجهات المعنية الحكومية والخاصة، منوهاً إلى أن البرنامج حقق إنجازاً على الصعيدين المحلي والدولي إذ أنه يتماشى مع العديد من الأهداف والبرامج المدرجة ضمن الاستراتيجيات الوطنية المعنية بشتى المجالات وهي حقوق الطفل والمرأة والتعليم والصحة، وأما على الصعيد الدولي فإن البرنامج يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة 2030 والعديد من اتفاقيات المنظمة العالمية للصحة.



من جهتها، قالت مديرة مدرسة العروبة الابتدائية للبنات آمنة السليطي في كلمتها إن تطبيق البرنامج أثمر عن تحقيق الطلبة مستويات عالية من النمو الشخصي ومواجهة جميع الصعوبات والمشاكل المحيطة بالمنطقة السكنية الخاضعة لها المدرسة، كما ساهم في اكتشاف الكثير من المشاكل السلوكية داخل وخارج الصفوف، وعمل على علاجها ومن ثم القضاء عليها مع نسبة كبيرة من الطلبة، منوهة إلى أن ذلك تبين من خلال نتائج زيارة هيئة جودة التعليم والتدريب التي أثنت على سلوكيات الطلبة، إضافة إلى رصد نسبة رضا عالية من أولياء الأمور.



وفي ختام الحفل تابع الحضور فيلماً قصيراً يستعرض الفعاليات والبرامج التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، فيما قام المحافظ رئيس برنامج (معاً) بتكريم عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية وعدد من الداعمين وفريق عمل البرنامج الذين كانت لهم بصمة واضحة في إثراء البرنامج.









أ.أ/خ.أ



بنا 1336 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/01/31 - 06 : 05 PM