وزير النفط يستقبل السفير الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله المنامة في 31 يناير / بنا / استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز اليوم الأربعاء السفير الياباني السيد كيوشي أساكو، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.



وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بالسفير الياباني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السفير في تطوير مستوى العلاقات بين مملكة البحرين واليابان، منوهاً معاليه بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وأوجه التعاون بين الشركات النفطية اليابانية والشركات النفطية البحرينية وتفعيلها بما يعود على الطرفين والاستفادة من تبادل الخبرات بينهما.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الياباني عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير النفط على دعمه ومساندته في تسهيل أداء مهامه خلال فترة عمله كسفير لليابان لدى مملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، ومتمنياً لمملكة البحرين كل التقدم والتطور والرقي في ظل قيادتها الرشيدة.



ن.ف/ع ع



بنا 1234 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/01/31 - 39 : 03 PM