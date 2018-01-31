سمو محافظ المحافظة الجنوبية : نحرص على رصد ومتابعة الاحتياجات الخدمية المقدمة ولا نقبل الا بأفضل الخدمات المنامة في 31 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وجهاء واعيان المحافظة الجنوبية وعدد من كبار الشخصيات والصحفيين وجمع من الأهالي وذلك بمجلس سموه الأسبوعي بالمحافظة الجنوبية.



وقد رحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية برواد المجلس ، مؤكداً حرص واهتمام سموه الحثيث في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة للبقاء على مقربة وبشكل مباشر مع المواطنين والأهالي لتلمس احتياجاتهم وتفقد احوالهم العامة.



و أكد سمو محافظ المحافظ الجنوبية ان اللقاءات المباشرة والمستمرة عادة متوارثة من الآباء والاجداد وهو النهج الحميد الذي نفخر به في المحافظة الجنوبية لما لذلك من ارتباط تاريخي عريق وراسخ عرف فيه أهالي المحافظة من مجالس عامرة جامعة على كلمة وفعل الخير تجسد أروع صور التكاتف والتلاحم بين جميع الفئات.



وعبر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بأن مجلس المحافظة الأسبوعي هو مجلس للأهالي ومواطني المحافظة الذي نسعد من خلاله بلقائهم ووصلهم والسؤال عنهم ومناقشة احتياجاتهم في مختلف الجوانب ، مشيراً سموه إلى ان المحافظة تسير نحو استراتيجية واضحة المعالم في التركيز على تطوير الخدمات والمرافق العامة والمشاريع التي تلبي طموحات الأهالي من تنمية شاملة ومستدامة توفر لهم مقومات الحياة المتكاملة ، مؤكدا سموه بانه لا يقبل الا بأفضل الخدمات ان تقدم للأهالي ويحرص كل الحرص على ادراج ما يتطلع الية الأهالي من احتياجات وخدمات في برامج عمل الجهات الخدمية المعنية.



من جانبهم عبر الأهالي عن ثقتهم وارتياحهم وسرورهم لخطة العمل التي انتهجها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية من خلال المجلس الأسبوعي ، معربين عن تعاونهم ودعمهم الكامل للخطط التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات والمرافق العامة في ظل الاحتياج الذي يطلع الية المواطنين في تحقيقه ، مثمنين مبادرة المحافظة في الشراكة المجتمعية المتبادلة واشراك المواطنين والأهالي للمساهمة في المشورة وابداء الرأي بشأن جميع المشاريع والخدمات التي تقدم في مناطق المحافظة الجنوبية.









م.ا.ب/خ.س



بنا 1207 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/31 - 16 : 03 PM