الاسكان تستعرض نتائج دراسة حول تقييم أنظمة العزل الحراري بالمملكة المنامة في 31 يناير / بنا / عقدت وزارة الإسكان اجتماع عمل مع شركة AESG الإستشارية المتخصصة في مجالات الطاقة والاستدامة والبيئة برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وذلك للإطلاع على نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة حول سياسات العزل الحراري بمملكة البحرين.



وأكد ممثلو الشركة خلال الاجتماع أن الدراسة تطرقت إلى تقييم أنظمة العزل الحراري المعمول بها في مملكة البحرين، ومعامل العزل لكل نظام، مع احتساب تكاليف التركيب، والمردود المالي والاقتصادي على المواطن وعلى المملكة، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء في الوحدات، مقدمين مقترحات وتوصيات لأنظمة لتطوير أنظمة العزل الحراري.



من جهته أعرب المهندس باسم الحمر وزير الإسكان عن تقديره للجهود التي قامت بها خلال فترة إعداد الدراسة، والتي تأتي في وقت مهم، تتجه فيه حكومة المملكة للإعتماد على الطاقة المتجددة، والتي ستلقي بظلالها الإيجابية على مختلف القطاعات بالمملكة ومنها بالتأكيد قطاع الإسكان.



وقال الوزير إن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة التي تهدف إلى التحسين المستمر لجودة الوحدات السكنية، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وموارد المملكة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعد شريكاً في التوجه الجديد الرامي إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في عدد من الوحدات المختارة من قبل الوزارة، على أن يتم تعميم التجربة حال الانتهاء من تقييمها.



وأضاف المهندس الحمر أن وزارة الإسكان تتطلع إلى دراسة ما توصلت إليها الدراسات التي تعكس واقع العزل الحراري في المملكة، بهدف تصميم الوحدات السكنية المستقبلية بأفضل مواصفات العزل الحراري، وبحث كيفية تطبيقها أيضاً في معالجة المباني والوحدات التي قامت الوزارة بتنفيذها في وقت سابق.



ولفت الوزير إلى قيام الوزارة عرض نتائج الدراسة على لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة توصياتها، وبحث سبل تطبيق السياسات الجديدة المقترحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقديم مخرجات الدراسة إلى هيئة الكهرباء والماء وتبادل وجهات النظر بها.



حضر اللقاء وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ووكيل شئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، وعدد من كبار المسئولين بالوزارتين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1140 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/31 - 47 : 02 PM