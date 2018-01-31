"المعلومات والحكومة الإلكترونية" شريك استراتيجي في مؤتمرMEET ICT المنامة في 31 يناير / بنا / أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن شراكتها الاستراتيجية في النسخة التاسعة لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات MEET ICT 2018 ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا BITEX، الذي سيقام تحت رعاية سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، من 13 ولغاية 15 فبراير الجاري، بتنظيم من جمعية البحرين لشركات التقنية وشركة وورك سمارت.



تأتي مشاركة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية انطلاقا من رؤى الملتقى الحكومي 2017 الرامية إلى جعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لاقتصاد المملكة، والمساهمة في استدامة الخدمات الحكومية، عبر تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام الذي يجسده هذا المؤتمر والمعرض المصاحب.



ويشارك في المؤتمر والمعرض عدد من المتخصصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من داخل وخارج مملكة البحرين، من الجهات الحكومية والشركات العامة والخاصة، والعاملين بالحكومات الإلكترونية من مختلف الدول، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاع تقنية المعلومات.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1136 جمت 31/01/2018





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