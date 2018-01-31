الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال: الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف الصحي في الزنج 358 المنامة في 31 يناير / بنا / قالت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة اسماء جاسم مراد إن الوزارة قد انتهت من انشاء مشروع شبكة الصرف الصحي في الزنج مجمع 358 حيث تم توصيل 108 منزلاً بخدمة الصرف الصحي.



وذكرت مراد أن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظة العاصمة، سعياً منها لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الاولويات الوطنية في تلك المنطقة.



واضافت الوكيل المساعد للصرف الصحي أن المشروع اشتمل على انشاء 1.228 كم من الخطوط الرئيسية و792 متراً من الخطوط الفرعية، و151 غرفة تفتيش وتوصيل 108 منزلاً بخدمة الصرف الصحي.



واشارت مراد إلى أن الوزارة حريصة على متابعة كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم.



من جانبه عبر رئيس مجلس امانة العاصمة بالإنابة المهندس مازن العمران عن ارتياح أهالي منطقة الزنج لهذا مثمناً سرعة إنجازه، وقال: "نشكر سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على هذا المشروع الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي منطقة الزنج بمجمع 358، ولا يخفى على أحد أهمية مشاريع الصرف الصحي كونها تتعلق بصحة المواطنين والبيئة خصوصاً في محافظة العاصمة التي تعتبر واجهة البلد، ونشكر الوزارة على هذا المشروع الذي حقق الراحة والرضا للمواطنين.



يذكر أن المناقصة قد ارسيت على شركة عبدالهادي العفو للمقاولات بتكلفة قدرها 217.222 دينار (مائتان وسبعة عشرة الفاً ومائتان واثنان وعشرون ديناراً).



ل.ب/ع ع



بنا 1133 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/01/31 - 39 : 02 PM