معالي وزير الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة‎ المنامة في 31 يناير/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد كيوشي اساكو سفير اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسفير اليابان لدى مملكة البحرين، معربًا معاليه عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين واليابان من تطور ونماء على كافة الأصعدة، منوهاً معاليه بجهود سعادة السيد كيوشي اساكو المثمرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.



من جانبه، أعرب سعادة السيد كيوشي اساكو عن شكره وتقديره لما لقيه من دعم لتسهيل أداء مهامه خلال فترة عمله كسفير لليابان لدى مملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.







م.ا.ب/خ.س



بنا 1037 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/01/31 - 48 : 01 PM