تسلمها معالي وزير الخارجية..جلالة الملك المفدى يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

المنامة في 31 يناير/بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وقد تسلمها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، وزير الخارجية ، خلال لقاء معاليه اليوم مع سعادة السيد شاهين عبداللايف سفير المهمات الخاصة بوزارة خارجية جمهورية أذربيجان.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسفير المهمات الخاصة بوزارة خارجية جمهورية أذربيجان ، مشيدًا معاليه بمسار العلاقات الثنائية المتميز والمتطور بين البلدين الصديقين ، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أعرب سعادة السيد شاهين عبداللايف عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية ، مؤكدًا حرص جمهورية أذربيجان على توطيد علاقات التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات ، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



ن.ف/خ.س



بنا 1019 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/01/31 - 29 : 01 PM