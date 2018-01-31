"الاشغال": غلق 3 مسارات داخل دوار ألبا وتوفير مسارين للدوران العكسي على شارع الملك حمد المنامة في 31 يناير/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال إنشاء الجسر العلوي على تقاطع دوار ألبا تستدعي غلق 3 مسارات داخل الدوار في الجهة الجنوبية وتوفير مسارين للدوار العكسي على شارع الملك حمد للمرور المتجه إلى سترة والمنامة.

وبينت انه سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم الجمعة 02/02/2018 ولمدة 7 أشهر، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.











م.ا.ب/و.ش



بنا 1005 جمت 31/01/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/01/31 - 26 : 01 PM