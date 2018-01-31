مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية المنامة في 31 يناير /بنا/ استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.

وقد رحب السيد الحمر بالسيد عمر الحسن، مشيدا بالدور الايجابي الذي يضطلع به مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في مجال تعزيز البحث العلمي واستشراف آفاق المستقبل من خلال ما يصدره من دراسات ودوريات تسهم في بلورة الرؤى الاستراتيجية تجاه مختلف القضايا المحورية خليجياً وعربياً ودولياً، منوها بجهود الباحثين العاملين بالمركز وما تتميز به انتاجاتهم العلمية.

كما اشاد مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام بالجهود التي يبذلها الدكتور عمر الحسن واسهاماته في اصدار الدوريات والمنشورات العلمية المحكمة التي يشارك فيها خيرة الباحثين والمفكرين من مختلف الدول، مؤكدا أهمية دور المراكز البحثية في دعم عملية صنع القرار ورسم الخطط التي تسهم في تقدم الأمم والشعوب وتمكنها من تحقيق أهدافها، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لتحقيق كل الاهداف والتطلعات المنشودة.

من جانبه أعرب رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية عن خالص شكره وتقديره لسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام على حسن الضيافة و الاستقبال، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة اعلامية وثقافية على كافة المستويات.





م.ا.ب/و.ش



بنا 1003 جمت 31/01/2018





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