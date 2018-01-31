رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع موغريني اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها



بروكسل في 30 يناير/ بنا / التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الحمد الله بحث مع موغريني سبل اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها، كما بحث معها دعم عدد من المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة.



وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع تأكيده على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال في عملية السلام، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار الى ان رئيس الوزراء الفلسطيني وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.



م خ



بنا 2001 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/01/30 - 10 : 11 PM