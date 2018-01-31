أمين عام مجلس التعاون: سمو أمير الكويت استحق بجدارة لقب "قائد الإنسانية"

الكويت في 30 يناير/ بنا / أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية على مختلف الصعد، مؤكدا استحقاق سموه وبجدارة لقب "قائد الإنسانية".



وأكد الزياني لدى وصوله الكويت اليوم لحضور حفل اختتام فعاليات المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط بدعوة من النادي العلمي الكويتي على أن حصول سمو الشيخ صباح على هذا اللقب، الذي على ضوئه أصبحت الكويت مركزا للعمل الانساني، يعد دلالة قوية على جهود سموه في خدمة الانسانية وأن ما قدمه سموه للكويت مقدر لدى الجميع والأهم لدى أبناء الشعب الكويتي العزيز.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: "إننا نرى الجهود المتواصلة لسموه في تعزيز مكانة الكويت خاصة ودول مجلس التعاون عامة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية"، مضيفا إن سموه "قائد وسياسي محنك وشخصية محبوبة لدى الجميع".



وأعرب الزياني عن التهنئة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودولة الكويت وشعبها "الكريم المحبوب من جميع أبناء دول التعاون" بحلول مناسبة الأعياد الوطنية وذكرى تولي سموه مقاليد الحكم والتي تعد "ذكرى عزيزة على قلوب أبناء دول مجلس التعاون".



من جهة أخرى أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي في تنظيم معرض الاختراعات المتميز الذي يسهم في دعم المخترعين الشباب، معربا عن فخره لمشاركة أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المخترعين في هذا المحفل.



كما أشاد الأمين العام بطموح القائمين على النادي، مؤكدا أن هذا الطموح يشجع ويزيد العزم على مواصلة دعم الشباب وذلك في اطار توجيهات قادة دول المجلس بالتواصل مع الشباب ودعم المخترعين والابتكار وتوفير البيئة التي تجعل الشباب قادرا على صنع العمل بدلا من البحث عنه.



وأكد الدكتور الزياني أن مثل هذه المحافل والمعارض تصنع البيئة وتوفر اجواء التفاعل ما بين القطاع الخاص والمخترعين، لافتا إلى الدور الكبير الذي يقوم به هذا القطاع الذي يعد محركا للاقتصاد والعمل، مشددا على أن تعاون مؤسسات القطاعين العام والخاص وغرف التجارة بدول مجلس التعاون يشكل دائرة مكتملة الأركان تدعم المخترعين.







م.ح.



بنا 1916 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/01/30 - 21 : 10 PM