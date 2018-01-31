بن دينه: برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية منصة تجسد رؤية سمو ولي العهد في تطوير الكفاءات الشابة.. ويؤكد: المحافظة على ثرواتنا الطبيعية تتطلب تضافر الجميع المنامة في 30 يناير / بنا / قال الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس التطوير الذي تنشده المملكة في كافة المجالات مشيدا بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من اهتمام كبيرا بالكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية إحدى النماذج الإيجابية الطموحة التي تجسد هذا الحرص وهو يهدف للإسهام في تطوير وتشجيع الكوادر الوطنية ونقل مخرجاته إلى واقع عملهم في مختلف القطاعات بما يثريها عبر ما يتوفر لهم من بيئة تسهم في اكتساب الخبرات وصقل القدرات بما ينمي ويعزز المهارات الاساسية نحو التطوير والتغيير.







وأشار بن دينه لدى لقائه اليوم بمنتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية إلى أن هذا البرنامج وما توفر له من سبل النجاح والدعم يعد من البرامج الحيوية التي يحرص الشباب البحريني من موظفي الحكومة الانخراط فيه لما يقدمه من برامج ومهارات تعينهم على تعزيز خبراتهم وعطائهم في مختلف القطاعات .



وتطرق بن دينه خلال اللقاء الى دور المجلس الأعلى برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة وما يقوم به من مهمة المحافظة على البيئة مستنداً على مبادئ دستور مملكتنا الغالية، والروح الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية.



وأكد بن دينه الى ان المحافظة على ثرواتنا الطبيعية تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية والعمل بروح الفريق الواحد تجاه دعم المفهوم الواعد لتحقيق تنمية مستدامة لأجيال المستقبل ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع.



وتطرق الدكتور محمد بن دينه خلال اللقاء إلى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة في تعزيز الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ خططه الخاصة برفع الوعي بمفهوم البيئة وقضاياها والتواصل في هذا الشأن مع المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك مع مؤسسات المجتمع البيئي، لرفع مستوى الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية.



وقدم بن دينه عرضا تضمن رؤية ورسالة المجلس لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة.







ع.ر/م.ح.



بنا 1618 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/01/30 - 24 : 07 PM