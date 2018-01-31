جلالة الملك المفدى يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى المملكة المنامة في 30 يناير/ بنا / تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى مملكة البحرين.



فقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد كل من:

-سعادة السفير كمال ديميرجيلر سفير الجمهورية التركية .

-سعادة السفير اوفيند ستوككه سفير مملكة النرويج .

-سعادة السفير جايمس مونرو سفير نيوزلندا .

-سعادة السفيرة مايا جهواري تسافي سفيرة الإتحاد السويسري .



وتبادل صاحب الجلالة حفظه الله مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة ، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات ، متمنياً جلالته لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين.



ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير قادة دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار ، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على كافة الصعد.



حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية.



وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة ، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية ، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.





ح ب/م خ



بنا 1551 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 145 اخر تحديث : 2018/01/30 - 23 : 08 PM