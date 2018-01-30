السعودية تتبرع باكثر من 20 مليون ريال لترميم جامع الزيتونة ومسجد الملك عبدالعزيز في تونس تونس في 30 يناير/بنا/ أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن تبرعها بمبلغ 18 مليونا و 750 الف ريال لترميم جامع الزيتونة ومليوني ريال لصيانة مسجد الملك عبدالعزيز في تونس وسيتولى الصندوق السعودي للتنمية والسفارة السعودية لدى تونس والجهات المختصة في الحكومة التونسية الإشراف والمتابعة والتنفيذ على المشروعين .







وقال السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي أن هذا التبرع يأتي في إطار التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في مجال الشؤون الدينية , ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وما وصلت إليه من تنسيق وتكامل في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .



ونوه بما يمثله جامع الزيتونة من مكانة في الذاكرة الإسلامية ولدى المسلمين قاطبة بوصفه إرث تاريخي إسلامي ارتبط بالثقافة والفكر والعلم الشرعي مبرزاً ما قدمه الجامع طيلة تاريخه على يد علمائه من دراسات وبحوث انعكست إيجاباً على المناخ الاجتماعي والثقافي في تونس خاصة وسائر البلدان الإسلامية عامة .



س.ي



بنا 1524 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/01/30 - 38 : 06 PM