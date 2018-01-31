الاشغال : أعمال مشروع تطوير تقاطع (ألبا) ستشهد اعتباراً من الجمعة القادم تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة المنامة في 30 يناير/ بنا / اعلنت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الأعمال الجارية حالياً ضمن مشروع تطوير تقاطع (ألبا) ستشهد اعتباراً من الجمعة 2 فبراير تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة وضرورية ستستمر 7 شهور لإتاحة المساحات المناسبة لإنشاء الجسور العلوية، حيث سيتم غلق المسارات في الجهة الجنوبية من الدوار وتحويل حركة المرور المتجهة شرقاً باتجاه سترة إلى شارع الملك حمد جنوباً وتوجيهها نحو مسارين بشكل حر للدوران العكسي على شارع الملك حمد شمالاً للوصول إلى الدوار، والاتجاه شرقاً باتجاه سترة والمنامة. أما بخصوص الحركة المرورية على شارع الملك حمد والمتجهة شمالاً، فإنه سيتم توفير مسار واحد باتجاه دوار (ألبا) ومسار للانعطاف يميناً إلى الشارع الجديد المؤدي إلى شارع التكرير الذي يؤدي إلى دوار النويدرات.



ح ب/م خ



بنا 1344 جمت 30/01/2018





عدد القراءات : 112 اخر تحديث : 2018/01/30 - 13 : 06 PM