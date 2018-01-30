مجلس الوزراء السعودي يؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس الرياض في 30 يناير / بنا / أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موقف السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية " أن (القدس) هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين وفقا للقرارات الدولية.



وشدد على أن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس هو أمر باطل ولا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم مبني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها (القدس).

كما أكد المجلس على ما جاء في بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من دعوة لكافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة المؤقتة "عدن" وضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة ودحر ميليشيا الحوثي.

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، موكدا وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة أفغانستان في مواجهة مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ37 في مملكة البحرين.



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بنا 1350 جمت 30/01/2018





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